Teatr Polski – w podziemiu wystawia długo oczekiwaną premierę. Przypomni Igora Przegrodzkiego, nieżyjącego już aktora Teatru Polskiego, legendę.

Spektakl nosi tytuł „Postać dnia / siedem reakcji na jedno zdarzenie czyli opowieść teatralna o aktorze Przegrodzkim”. Reżyseruje Sebastian Majewski, kiedyś wrocławianin, świetnie znający wrocławskie zakątki. Nikt, jak Majewski nie oprowadzał swego czasu po mieście, odkrywając teatralność m.in. wyspy Daliowej, starych podwórek. Ze swoim zespołem, tworząc Scenę Witkacego, nie miał właściwie stałej siedziby, ale mniej więcej stałe miejsca pokazywania przedstawień.Zapowiedzią tej premiery był performance, przygotowany przez zespół Podziemia z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, tuż obok drzewa rosnącego przy Muzeum Teatru. Bo "Postać dnia" „to historia o mężczyźnie, który nie chce zejść z drzewa, z lipy na placu Kościuszki we Wrocławiu. Gest szczególnie znaczący w momencie, kiedy drzewo zagrożone jest wycięciem, bo kojarzy się z niewłaściwymi czasami. Kiedyś drzewo niefortunnie poświęcone zostało przyjaźni polsko-wschodnioniemieckiej. Dziś wschodnich Niemiec już nie ma, drzewo zostało i został problem. Co gorsza, drzewo stało się mieszkaniem dla bohatera i nie chce tym domem przestać być. Wokół takiej sytuacji koncentruje się i rozwija opowieść o człowieku, aktorze, jego życiu, teatrze, jego legendzie i jego buncie wobec rzeczywistości. Uniwersalna opowieść zanurzona w groteskowym i teatralnym świecie" – pisze Majewski w zapowiedzi przedstawienia.A nam powiedział: – Nie stworzyliśmy spektaklu dokumentalnego. Chcemy zwrócić uwagę, że żył tu i pracował Igor Przegrodzki. Nie ma po nim śladu, Wrocław zapomniał o swojej legendzie, nie ma ulicy, czy placu jego imienia. Opowiemy też o ulotności teatru, o tym, że pamięć o teatrze i ludiach teatru umiera wraz z zakończeniem eksploatacji spektaklu, umiera z aktorami. Teatr jest zdarzeniem, chcemy przypomnieć też, że we Wrocławiu żyli i pracowali najróżniejsi aktorzy, których dziś nikt nie pamięta.W obsadzie znaleźli się: Agnieszka Kwietniewska, Igor Kujawski, Tomasz Lulek, Michał Opaliński, Andrzej Wilk. Tomasz Jękot odpowiada za dramaturgię i archiwalia, a scenografię przygotowała Karolina Mazur.Prapremiera 16 czerwca , następne spektakle 17 i 18 czerwca o godz. 19 w Instytucie Grotowskiego (Przejście Żelaźnicze), bilety po 40 zł.