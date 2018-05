Teatr Polski – w podziemiu zaprasza na PAŃSTWO wg Platona, wydarzenie w przejściu na ul. Świdnickiej.

Teatr Polski – w podziemiu

Teatr Polski - w podziemiu / Polski Theatre in the underground serdecznie zaprasza 28, 29 i 30 maja, w godz. 17.00–21.00 na PAŃSTWO wg Platona. Spektakl wyreżyserował Krzysztof Garbaczewski, muzyka: Bartosz Zaskórski, kostiumy: Slawek Blaszewski, producent VR: Wojtek Markowski, artyści VR: Marta Nawrot, Maciej Gniady, Jagoda Wójtowicz. Występują: Justyna Białowąs, Dagmara Mrowiec-Matuszak, Rafał Kronenberger, Igor Kujawski, Tomasz Lulek, Paweł Smagała, Andrzej Wilk.Performance można obejrzeć w Centrum Innowacji Przejście we Wrocławiu (przejście pod ul. Świdnicką). Producentem spektaklu jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS), pokazy są współfinansowane przez Gminę Wrocław. Wydarzenie organizują: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Fundacja Teatr Polski – TP Dla Sztuki, partnerami są: Centrum Innowacji Przejście, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.Bilety w cenie 20 zł są do nabycia w dniach pokazów (w godz. 16.00-21.00) w Centrum Innowacji Przejście, ul. Świdnicka 19 ( przejście podziemne ).Rezerwacje biletów:e-mail: tpdlasztuki@gmail.comlub SMS na nr 502038448.Godziny rozpoczęcia poszczególnych pokazów / każdego dnia: 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:0019:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00. W rezerwacji należy podać wybraną godzinę oraz liczbę biletów.Na każdą godzinę sprzedawanych jest maksymalnie 6 biletów.Teatr Polski – w podziemiu powstał po tym, gdy w we wrześniu 2016 roku, mimo protestów części zespołu i publiczności oraz środowisk artystycznych, dyrektorem Teatru Polskiego został Cezary Morawski.W czasie protestów przeciwko jego powołaniu, latem 2016 roku, petycję przeciw Morawskiemu podpisało prawie 4 tysiące osób. Cezary Morawski zwolnił część protestujących aktorów, m.in. Andrzeja Wilka, występującego na scenie przy ul. Zapolskiej od 1965 roku. W ten sam sposób pracę w Polskim stracili aktorzy: Anna Ilczuk, Dagmara Mrowiec, Andrzej Kłak, Michał Opaliński, Dariusz Maj, Wojciech Ziemiański, Wiesław Cichy a także Piotr Rudzki, były już kierownik literacki Teatru. Cezary Morawski przegrał w sądzie sprawę z byłym kierownikiem literackim Teatru Polskiego, Piotrem Rudzkim. Sąd orzekł, że dyscyplinarne zwolnienie Piotra Rudzkiego (jako jednego z dwunastu osób) było bezprawne. Sąd nakazał też przywrócenie do pracy Michała Opalińskiego, aktora. Marta Zięba – aktorka oraz Katarzyna Majewska z działu literackiego mają dostać odszkodowanie. Jeszcze w zeszłym tygodniu Majewska nie dostała pieniędzy.OZZ Inicjatywa Pracownicza złożyła do sądu zażalenie na umorzenie przez prokuraturę postępowania w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez Cezarego Morawskiego. Według OZZ Inicjatywy Pracowniczej przestępstwo polega na utrudnianiu działalności związkowej.Dziś Teatr Polski – w podziemiu współpracuje z Ośrodkiem Kultury i Sztuki, który zapowiada premierę o Igorze Przegrodzkim. Czerwcowa premiera prawdopodobnie będzie pokazana w Instytucie Grotowskiego.