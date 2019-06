„Teatr na leżakach” po raz pierwszy we Wrocławiu

W letnie miesiące kina plenerowe przyciągają tłumy wrocławian. Ale teatru na świeżym powietrzu w takiej formie w stolicy Dolnego Śląska jeszcze nie było. W ostatni weekend czerwca po raz pierwszy do Wrocławia przyjeżdża Teatr Pijana Sypialnia z autorskim projektem, który zwykle przyciąga tysiące widzów. „Teatr na leżakach” to cykl rodzinnych przedstawień pod gołym niebem. 29 i 30 czerwca, w sobotę i niedzielę, pod Magnolia Park zostaną wystawione dwa spektakle: elektryzujący kabaret muzyczny pt. „Latarnik” na podstawie twórczości Henryka Sienkiewicza oraz „Sztuczki” w konwencji komedii dell’arte dla całej rodziny.

Inscenizacje Teatru Pijana Sypialnia to widowiska z udziałem kilkunastu śpiewających i tańczących aktorów oraz orkiestry. Oryginalny repertuar został stworzony z myślą o licznej widowni i niecodziennych, jak na teatr, warunkach. – „Teatr na leżakach” to projekt, który zrewolucjonizował mapę letnich, miejskich atrakcji. Zapraszamy rodziny z dziećmi, młodzież i seniorów – zachęca Marta Kocik, manager ds. marketingu i PR Magnolia Park. – „Teatr na leżakach” to sztuka podana w przystępnej formie, w atmosferze zabawy i z dużą dawką dobrego humoru – dodaje.