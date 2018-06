Wrocławski Teatr Ad Spectatores zdobył dwie nagrody podczas Prague Fringe Festival 2018.

Teatr Ad Spectatores na Prague Fringe Festival pokazał spektakl "Obcy z Mons". Został wyróżniony aż dwiema nagrodami. Pierwsza to nagroda w kategorii Creative Award (Award to the company whose production is deemed creatively exceptional) a druga to wyjazd do Londynu sponsorowany przez Chats Palace w Londynie. – Zostaliśmy też zaproszeni na festiwal w amerykańskim Wisconsin – mówi Maciej Masztalski, szef Spectatorsów i reżyser przedstawienia. – I bardzo się cieszę, bo to mój pierwszy osobisty zagraniczny sukces – dodaje.Spektakl "Obcy z Mons" powstał w 2015 roku, przed Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016. Belgijskie Mons, obok czeskiego Pilzna, było Europejską Stolicą Kultury 2015.Maciej Masztalski wrocławianom chce przypomnieć "Obcych..." w sierpniu, rozmawia z miastem o możliwości pokazania przedstawienia na placu Solnym.