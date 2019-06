Te filmy kręcono w Nowym Jorku. Zobacz, jak dzisiaj wyglądają miejsca z kinowych przebojów [GALERIA]

Zobaczcie, jak wyglądają dzisiaj miejsca z takich filmów, jak "Mroczny Rycerz", "Kevin sam w domu", "Śniadanie u Tiffany'ego", "Superman" czy "Faceci w czerni". To wszystko w obiektywie Dawida Kołosowskiego - wrocławskiego filmowca, który na co dzień wyszukuje dla reżyserów klimatycznych miejsc na Dolnym Śląsku, a także w innych regionach Polski. Jego pasją są natomiast właśnie podróże, podczas których fotografuje miejsca z najbardziej znanych przebojów kinowych. W tej galerii możecie zobaczyć jego zdjęcia, przestawiające najbardziej znane filmowe miejsca w Nowym Jorku. To właśnie tam powstawały hollywoodzkie przeboje.

Archiwum prywatne