Tatar ze śledzia - idealna przystawka na karnawał (PROSTY PRZEPIS)

Jedzenie śledzi poprawia pamięć i wzmacnia serce. Są one bogatym źródłem białka, witamin i mikroelementów. Do tego choć zaliczają się do tłustych ryb, nie są wcale kaloryczne - w 100 g mają tylko 160 kcal, a do tego sporo potasu, który ułatwia usuwanie nadmiaru wody z organizmu. W dodatku zawarty w nich kwas omega-3 przyśpiesza przemianę materii i spalanie tłuszczu. Śledzie wpływają też na nastrój, zwiększając poziom serotoniny, działają przeciwdepresyjnie i wzmacniają koncentrację.

My prezentujemy jak przygotować z niej pysznego tatara.

Tatar ze śledzia klasyczny

Składniki na 6 porcji:

400 g śledzi matias

100 g cebuli

2 jajka

100 g zielonego ogórka

50 g rzodkiewki

40 g szczypiorku

czarny pieprz

Przygotowanie:

Krok 1 - Śledzie kroimy w drobną kostkę (nie wolno go mielić w maszynce).

Krok 2 - Do pokrojonych śledzi dodajemy poszatkowaną w drobną kostkę cebulkę i ugotowane same białko z jaja.

Krok 3 - Masę śledziową mieszamy, przyprawiamy pieprzem i zawijamy w cienkie plastry ogórka

Tatar ze śledzia po wrocławsku

Składniki na 6 porcji:

400 g śledzi matias

100 g cebuli

80 g ogórków konserwowych

80 g boczku wędzonego

300 g ziemniaków w łupinkach

100 ml oleju lnianego

ziele angielskie, liść laurowy

kminek, czarny pieprz

Przygotowanie:

Krok 1 - Śledzie moczymy w wodzie z dodatkiem liścia laurowego i ziela angielskiego przez ok. 6 godzin.

Krok 2 - Następnie osuszamy filety ręcznikiem i kroimy w drobną kostkę, podobnie jak i pozostałe składniki.

Krok 3 - Masę śledziową mieszamy i przyprawiamy pieprzem.

Krok 4 - Ziemniaki w koszulkach gotujemy w osolonej wodzie z dodatkiem kminku. Po wystudzeniu przekrawamy na pół, wydrążamy miąższ i obsmażamy w głębokim tłuszczu na złoty kolor.

Krok 5 - Odsączamy z tłuszczu i faszerujemy je gotową masą śledziową.

