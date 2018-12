Tanie loty z Wrocławia w styczniu. Wystarczą 34 złote [KIERUNKI, CENY]

Z lotów oferowanych przez wrocławskie lotnisko skorzystało w tym roku już przeszło 3 miliony pasażerów. W przyszłym roku, jak szacują władze lotniska, jeśli zachowany zostanie 15-procentowy wzrost, ich liczba przekroczy 3,5 mln. A to możliwe, tym bardziej, że tanich połączeń w rozkładzie lotów nie brakuje. Sprawdziliśmy najtańsze połączenia z wrocławskiego lotniska w styczniu. Kto zarezerwuje bilety już teraz, może polecieć do 14 miast w obie strony za mniej niż 150 zł, a do czterech poniżej 100 zł. Najtańsze bilety kosztują nawet 34 zł. Oto najciekawsze i najtańsze oferty lotów z wrocławskiego lotniska. Zobaczcie kolejne miejsca, posługując się klawiszami strzałek na klawiaturze, myszką lub gestami.