Dziękujemy za cudne zdjęcia z Karkonoszy naszym kochanym Czytelnikom. "Takiej zimy w Karkonoszach nie widzieliśmy do 30 lat" - napisali do nas. Zobaczcie, jak tam pięknie. A jeśli tez macie takie bajkowe fotki, wyślijcie je nam na adres wojewodzka@gazeta.wroc.pl albo wklejcie na naszej stronie na FB. Dorzucimy do galerii!