We wrocławskim zoo urodził się wyjec czarny - małpy z tego gatunku nazywane są najgłośniejszymi małpami świata. Zobaczcie zdjęcia.

Wyjec czarny to jeden z symboli Ameryki Południowej. Czczony był kiedyś jako bóstwo Majów, symbol pisarzy i rzeźbiarzy, ze względu na łagodność i spokojny tryb życia. Charakterystyczne u tego gatunku są poranne i wieczorne śpiewy, które niosą się na odległość nawet kilku kilometrów. Przez fragmentację naturalnych siedlisk, rozwój rolnictwa, kłusownictwo i epidemię żółtej febry, znacząco maleje populacja wyjców czarnych w środowisku naturalnym. Rola hodowli zachowawczej tego gatunku w ogrodach zoologicznych nabiera coraz większego znaczenia. Wrocławskie zoo nie tylko prowadzi hodowlę tego gatunku, ale odpowiada za jej koordynację w ogrodach zoologicznych na dwóch kontynentach – Europie i Azji. Każde narodziny wyjca są rejestrowane i analizowane przez koordynatora programu i z pewnością ucieszą zarówno pracowników zoo, jak i zwiedzających.We wrocławskim zoo wyjce czarne hodowane są od 2008 roku i do tej pory przyszło ich tu na świat kilkanaście. Wrocławski wybieg uważany jest za wzorcowy, zapewniający doskonałe warunki utrzymania. Małpy mają do dyspozycji wybieg wewnętrzny w pawilonie Małpiarni, z licznymi linami i pniami drzew, a także zewnętrzny, na który składają się drzewa i łączące je drabinki. Taki wybieg odzwierciedla warunki życia wyjców i pozwala im rozwijać naturalne zachowania. 20 czerwca 2018 r. na świat przyszedł najmłodszy osobnik , potomek Moorty (matka) i Pantanala (ojciec). Płeć nie jest jeszcze znana, jednak widać, że to zdrowy i silny maluch. Opiekunowie i koordynator hodowli zachowawczej wyjców bardzo liczą na to, że maluch okaże się samicą.- Jak widać mały wyjec świetnie sobie radzi, nie tylko mocno trzyma się matki, ale zaczyna „wędrować” po jej ciele. Najpierw wspinał się na boki, teraz już próbuje wejść na jej grzbiet – mówi Przemysław Leśniakowski, opiekun małp we wrocławskim zoo. – Na razie centrum świata stanowi dla niego matka, ale już niedługo zacznie interesować się innymi osobnikami ze stada.Głównym pokarmem małego wyjca jest mleko matki i tak pozostanie jeszcze przez kilka tygodni, nim w jego diecie dominować zaczną liście i warzywa liściaste, sporadycznie kwiaty.- W 33 instytucjach na terenie Europy oraz Azji mamy 69 samców i 70 samic. Od jakiegoś czasu rodzą się głównie samce, dlatego bardziej ucieszyłyby mnie narodziny samicy, gdyż dzięki temu miałabym pewność, że hodowla jest zrównoważona – mówi Marta Zając-Ossowska z wrocławskiego zoo, koordynator hodowli zachowawczej wEuropie i Azji.Wyjec czarny (Alouatta caraya) jest jednym z kilku gatunków reprezentujących rodzaj Alouatta. To jedna z największych małp Nowego Świata, samce osiągają wagę 6-9 kg, a samice 4-6 kg. Występują w centralnej Ameryce Południowej – w Argentynie, Brazylii, Boliwii i Paragwaju.Wyjce czarne uważane są za jedne z najgłośniejszych zwierząt świata, a na pewno najgłośniejsze małpy Nowego Świata. Ich odgłosy mogą być słyszane z odległości nawet 2 km, niektóre doniesienia mówią nawet o dystansie 5 km. Stado wyje rano i wieczorem, dominują głosy samców, a głosy samic są bardziej sporadyczne i trwają krócej. Odzywają się po to, by zaznaczyć swoje terytorium. W ciągu dnia większość czasu odpoczywają.