Tak wygląda Dolina Baryczy z lotu ptaka. Te kadry można oglądać w drugim sezonie "Polski z Góry" - programie dostępnym na Planete+. Zobaczcie te niesamowite zdjęcia.

„Polska z góry” to drugi sezon dwunastoodcinkowego serialu dokumentalnego, który zabiera widzów w podróż po najpiękniejszych miejscach kraju nad Wisłą. Jednym z miejsc, które sfilmowano, była Dolina Baryczy.



Dolina Baryczy znajduje się tylko 50 km od Wrocławia − to około 1100 km szlaków turystycznych, Dolina Baryczy stanowi poza tym największy kompleks malowniczych stawów w Europie, mozaikę wód, lasów, pól i łąk i dom dla wielu gatunków ptaków.



Barycz przepływa przez miasta pamiętające dawne czasy − zalicza trasy wokół zamków i magnackich pałacyków z wielką historią w tle. Jako jedna z niewielu rzek, dzięki tajemniczemu zjawisku rozwidlenia, ma więcej niż jedno ujście. Podążając nurtem Prosny, w którą wpływa Barycz, kamery „Polski z góry” trafiły także do Kalisza, stolicy południowej Wielkopolski − miasta-feniksa, podniesionego z popiołów, najbardziej zniszczonego ośrodka po I wojnie światowej. Twórcy serii odwiedzą też takie miejscowości jak Ostrów Wielkopolski, Żmigród, Niezgoda, Milicz, Stawno, Dyminy, Antonin oraz Nowe Skalmierzyce.



Premierowy odcinek z przelotem nad Doliną Baryczy już 23 lipca o godzinie 18:30.



