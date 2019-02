Tak rozrastają się wrocławskie cmentarze [ZDJĘCIA LOTNICZE]

W tej "branży" niestety nie ma zastoju. Cmentarze rozbudowują się w zastraszającym tempie. Co prawda te dwa największe we Wrocławiu - Osobowicki i Grabiszyński nie bardzo zmieniły się przez lata, bo po prostu brakuje tam już miejsc. Jednak na zdjęciach lotniczych doskonale widać rozrost cmentarza na Psim Polu, przy ul. Bardzkiej czy nawet niewielkiego cmentarza na Pawłowicach. W najbliższych latach konieczna będzie budowa zupełnie nowego cmentarza we Wrocławiu i sprawa jest już przesądzona. Powstanie on "na tyłach" cmentarza Grabiszyńskiego, w pobliżu ulicy Awicenny. Na nowym cmentarzu można będzie pochować nawet do 100 000 osób. To nieco tylko mniej grobów niż liczy dziś cały cmentarz Osobowicki - największy w mieście.