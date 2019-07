Tak powstawały wrocławskie osiedla - niezwykłe ZDJĘCIA sprzed lat!

Wrocław. Basen przy ul. Racławickiej zamknięty. Trwa jego remont. Przeczytaj, jak i kiedy się zmieni!

Puste niecki jednego z basenów, częściowo obudowane wiórowymi płytami, porozstawiane rusztowania i zdemontowany już fragment przeszklonego dachu. Prace remontowe w kompleksie basenów przy ulicy Racławickiej we Wrocławiu ruszyły pełna parą. - Te płyty, to po to by nie uszkodzić k...