Tak powstawał obecny plac Grunwaldzki. Budowa ronda i Pasażu Grunwaldzkiego to były wielkie inwestycje [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Dla tych, którzy przyjechali do Wrocławia 3, 5 czy nawet 10 lat temu obecny widok placu Grunwaldzkiego to codzienność i nic nadzwyczajnego. Jednak wrocławianie, którzy znają to miasto od ponad dekady muszą pamiętać dawny "Grunwald" i kluczowe 3 lata, które wstrząsnęły tym placem, a przy okazji komunikacją w całym Wrocławiu. Przebudowa placu Grunwaldzkiego, budowa ronda i Pasażu Grunwaldzkiego kompletnie zmieniły tą ważną część miasta. Mamy z tego okresu dużo zdjęć w naszym archiwum. Zobaczcie na ułożonych chronologicznie (może nie co do miesiąca, ale na pewno co do roku) zdjęciach jak wyglądała wrocławska "Bitwa pod Grunwaldem". W naszej galerii przy kolejnych zdjęciach umieściliśmy możliwie dokładne opisy, by przypomnieć ten czas, tym którzy to przeżyli i uświadomić, co się tam działo, tym którzy nie mogą tego pamiętać.