Tak kończy się romantyczna tradycja z mostu Tumskiego [ZDJĘCIA]

Do jednej kłódki przywieszano czasem nawet 20 kolejnych. Łącznie na moście może być nawet kilkanaście tysięcy kłódek. Co się z nimi stanie? Wszystkie trafią do magazynu w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta przy ulicy Długiej. Przez najbliższy rok będzie można kłódkę odebrać.

- Kłódki są poważnym utrudnieniem, jeśli chodzi o malowanie mostu - mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. - Kłódki zawieszane są od około 10 lat. To tradycja, która przywędrowała do nas z Włoch. Szacujemy, że na balustradach wisi około 4-5 ton. Miejsce na balustradach skończyło się już dawno temu, a kłódki były już dopinane nie bezpośrednio do mostu, a do innych kłódek.

- Trzeba być przygotowanym na to, że własnoręcznie trzeba będzie przełożyć 4 czy 5 ton kłódek, najlepiej wziąć ze sobą rękawice ochronne i piłę do metalu - dodaje Ewa Mazur. - Wiemy, że zainteresowanie odbiorem kłódek jest duże, dostajemy maile i telefony z całej Polski: i z Gdańska, i ze Słupska, i z Nowego Sącza, i z Zakopanego, i ze Szczecina itd.