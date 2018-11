Tak handlowano na Zielińskiego. Co dalej z placem? [ZOBACZ]

Kto nie kupował tutaj w latach 90-tych. Na tymczasowym targowisku, zamienionym później w oficjalnie funkcjonujące można było znaleźć dosłownie wszystko. Od modnych wówczas ubrań przez kosmetyki, kasety czy chemię, oczywiście z Niemiec. Chyba największy okres świetności przeżywało to miejsce na przełomie wieków. Przypomnijmy, że targowisko na plac Zielińskiego przeniesiono z placu Wolności. Funkcjonowało tutaj do połowy 2013 roku, a kupcy przenieśli się do pobliskiego Pasażu Zielińskiego. Już od kilku lat plac stoi zaniedbany i zarasta chaszczami. To wątpliwa wizytówka miasta, doskonale widoczna dla osób wjeżdżających do Wrocławia pociągiem od tej strony. Wkrótce może się to zmienić, bo na przełom 2018 i 2019 zaplanowano pierwsze prace przy budowie nowego gmachu sądu apelacyjnego. Inwestycja warta około 60 mln zł miała się zacząć wcześniej, ale kwestie formalne opóźniły ją o kilka lat. W nowym budynku sądu apelacyjnego znajdą się sale rozpraw, w tym do rozpraw niejawnych, archiwum zakładowe, sale konferencyjne, biuro obsługi interesanta oraz pomieszczenia biurowe. Zobaczcie wizualizację budynku w naszej galerii zdjęć.