Tak dawniej żyły goryle we wrocławskim zoo [ZDJĘCIA]

W 2021 roku do wrocławskiego zoo powrócą goryle. Ostatni goryl imieniem Tadao, opuścił nasz ogród zoologiczny w 1989 roku. W historii Wrocławia zapisała się również Pussi, która przyjechała do nas w 1897 i przeżyła - rekordowo - aż siedem lat. To był bardzo długi czas jak na goryle hodowane w ogrodach zoologicznych w XIX wieku. Zobaczcie zdjęcia goryli, które zamieszkiwały wrocławskie zoo.