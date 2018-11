Tak będzie wyglądał nowy biurowiec przy placu Solidarności. Rury znikną w przyszłym roku [NOWE WIZUALIZACJE]

Biurowiec Infinity (z języka angielskiego "nieskończoność" będzie miał siedem kondygnacji nadziemnych i powierzchnię ponad 22 tys. metrów kwadratowych. Same biura zajmą niemal 20 tys. mkw. W podziemiach budynku, dla przyszłych pracowników powstanie parking, który pomieści 303 samochody. Wjazdy do podziemnych parkingów będą zlokalizowane od strony ul. Nabycińskiej i Sokolniczej.

– Z myślą o rowerzystach powstanie 60 stojaków w zamkniętej strefie, a także szatnie i prysznice – mówi Marta Wybrańska z Avestus Real Estate, który postawi budynek w pobliżu placu Jana Pawła II. – Zdecydowaliśmy się na tę lokalizację m.in. po badaniach, które przeprowadziliśmy z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Te wykazały, że pl. Jana Pawła II jest najlepiej skomunikowanym punktem miasta, zwłaszcza w popołudniowych godzinach szczytu, pomiędzy godz. 15 a 17. Można stąd dojechać w każde miejsce, także na największe osiedla mieszkaniowe i to bez przesiadek – podkreśla.

Na parterze znajdą się lokale usługowe, a na pierwszym centrum fitness i niewielka klinika medyczna. Najwyższa kondygnacja budynku oraz dach zazielenią się za sprawą tarasów dostępnych dla wszystkich pracowników. Wysokość biurowca Infinity będzie zbliżona do pobliskich bloków po drugiej stronie ul. Nabycińskiej. A nieregularna bryła ma przypominać znak nieskończoności i przy okazji zapewnić więcej światła od strony północnej.

Wśród najemców biur w Infinity znajdą się najprawdopodobniej firmy z sektora finansowego oraz nowoczesnych usług dla biznesu. Jak informuje Marta Wybrańska, ponad 50 proc. biur ma już potencjalnych najemców, ale rozmowy wciąż trwają. Niewykluczone, że na parterze budynku znajdzie się kultowa plackarnia, która u zbiegu ul. Sokolniczej, Nabycińskiej i Legnickiej funkcjonowała przez ponad pół wieku.

– Jesteśmy w kontakcie z właścicielami plackarni, ale żadne ostateczne ustalenia jeszcze nie zapadły – mówi Katarzyna Krokosińska z firmy JLL zajmującej się komercjalizacją powierzchni biurowej.

W trakcie prac ziemnych na placu budowy przełożone zostały sieci energetyczne, teletechniczne i przede wszystkim ciepłownicze, które mogłyby kolidować z przyszłym budynkiem. Skutkiem tego są rury ciepłownicze, które wystają z ziemi wzdłuż płotu od strony ul. Legnickiej. Jak informują przedstawiciele inwestora, rury znikną z powrotem pod ziemią podczas prac budowlanych, prowadzonych najprawdopodobniej w przyszłym roku.