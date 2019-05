zobacz galerię (16 zdjęć) Zaginięcie 3 letniego Dirka Schillera to jedna z najgłośniejszych historii byłego NRD. W 1979 roku, podczas zimy stulecia, rodzina Schillerów pojechała z dziećmi na wczasy w góry Harzu. Ostatniego dnia urlopu postanowili zwiedzić największą w okolicy jaskinię krasową. Gdy dotarli na miejsce okazało się, że jaskinia była jeszcze nieczynna. Podczas gdy dzieci - Dirk i jego siostra, Silvia - bawiły się na śniegu, rodzice postanowili przepakować samochód. Po chwili zabawy do samochodu wróciła Silvia - była sama. Na pytanie o braciszka odpowiedziała, że przed chwilą za nią szedł. Jak się jednak okazało, mały Dirk przepadł bez śladu. Hipotezy: 1. Przybyły na miejsce 2 godziny po zdarzeniu agent Stasi, po krótkiej rozmowie z policjantami i strażakami, zadecydował o zakończeniu poszukiwań. Rodzicom powiedział, że chłopiec z pewnością utonął w rzece - która jednak w tym czasie była zamarznięta. 2. Po pewnym czasie rodzice Dirka przypomnieli sobie, że na parkingu pod jaskinią stał obok nich drugi samochód z siedzącą w środku parą. Policja, na wniosek Schillerów, miała nawiązać kontakt ze podejrzanymi, jednak - jak stwierdzono - ci nie chcieli rozmawiać z Schillerami. Trop się urywa. 3. Po wielu latach matka Dirka odszukuje przez portal społecznościowy wnuka NRD-owskiego przywódcy Honeckera, niezwykle podobnego do jej syna. Roberto Yanez mieszka w Chile, jest w podobnym wieku do jej zaginionego dziecka. Gdy jednak kontaktuje się z nim drogą internetową, mężczyzna odpowiada, że nie życzy sobie dalszej korespondencji. Matka Dirka Schillera od 40 lat nie ustaje w poszukiwaniach - bez skutku. Fundacja Itaka zobacz galerię (16 zdjęć)

Co roku w Polsce ginie ok. 7 tys. dzieci. Aż strach pomyśleć, ile maluchów znika bez śladu na całym świecie. Ze statystyk polskiej policji wynika, że większość zaginięć stanowi niepełnoletnia młodzież, która celowo ucieka z domu rodzinnego. Co z resztą? Na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat niektóre z dziecięcych porwań zyskały medialny rozgłos, głównie ze względu na tajemnicze okoliczności zniknięcia i brak tropów prowadzących do rozwiązania zagadki. Oto 8 niewyjaśnionych zaginięć dzieci, których do tej pory nie udało się rozwikłać, a które odbiły się na świecie szerokim echem.