Tajemnice etykiety, czyli jak czytać składy kosmetyków

Nasze podejście do stylu życia zmienia się. Stajemy się bardziej świadomi. Chcemy żyć w zgodzie z naturą. Odżywiać się zdrowo i być aktywnymi fizycznie przez całe życie. Zwracamy coraz większą uwagę na jakość i skład naszego pożywienia. Ten nawyk warto przełożyć także na produkty kosmetyczne.

Co zawiera etykieta kosmetyku?

Układ i treść etykiety określają przepisy. Firmy kosmetyczne nie mogą dowolnie podawać składników lub je pomijać. Na etykiecie oprócz opisu funkcji kosmetyku wymagane jest podanie składu, pojemności, serii i daty ważności produktu. Wszystkie produkty kosmetyczne podlegają notyfikacji w centralnej bazie kosmetyków dopuszczonych do sprzedaży na terenie UE.

Jak czytać etykiety?

Skład kosmetyków musi być podany wyłącznie według międzynarodowego nazewnictwa składników kosmetycznych (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) np. Argania Spinosa Kernel Oil oznacza olej arganowy. Ekstrakty pochodzenia roślinnego podawane są zgodnie z ich łacińskim nazewnictwem np. Centella Asiatica Extract oznacza ekstrakt z wąkroty azjatyckiej

Podziel listę składników (Ingredients) umieszczoną na etykiecie kosmetyku na 3 części. Pierwsza część zawiera te składniki, których w produkcie jest najwięcej. Po środku znajdziesz surowce uzupełniające. Im bliżej końca listy tym procentowa zawartość składnika ogranicza się od kilku do 0,01 procenta.

Nie wszystkie składniki można dodawać do receptur kosmetycznych w dowolnych ilościach. Dotyczy to w szczególności surowców konserwujących, aromatów, zapachów i olejków eterycznych. Regulują to przepisy obowiązujące na terenie UE.