Szukasz pomysłów na prezent pod choinkę? Zobacz! [ZDJĘCIA, CENY]

Miłośnik domowego ogniska

Jeśli wśród Twoich bliskich znajduje się ktoś, dla kogo wygodna kanapa i przytulny pled są cenniejsze niż podróże i wieczorne zwiedzanie miasta, masz w domu prawdziwego domatora. To osoba, która z prawdziwą przyjemnością upiększa swój dom. Lista pomysłów na prezent jest w tym przypadku naprawdę długa.

- Na okres zimowy trafionym wyborem będzie wełniany pled lub puszysty szlafrok. Designerska filiżanka z podwójnego szkła lub stylowe lusterko w złotej oprawie to subtelne dodatki, które z pewnością wywołają uśmiech na twarzy miłośnika domowego zacisza – komentuje Marta Suchodolska, dyrektor kreatywna Westwing.

Wygląd w centrum uwagi

Dbałość o wygląd może być stylem życia. Godziny spędzane w łazience, nowości kosmetyczne w małym palcu, świetne wygląd i forma. Mowa o bliskiej Ci osobie? Masz szczęście, bo propozycji prezentów dla tego typu jest naprawdę sporo. Zestaw ulubionych miniatur kosmetycznych idealnie sprawdzi się w podróży. Aromatyczna świeca będzie doskonałym elementem uzupełniającym domowe SPA. Strzałem w dziesiątkę okażą się także akcesoria sportowe, takie jak mata do jogi lub ciężarki.

Z miłości do gotowania

Miłośnik gotowania w domu to prawdziwy skarb! Zaskoczysz go pozytywnie prezentami zgodnymi z najświeższymi trendami wnętrzarskimi. Obdaruj go zestawem skórzanych podkładek – ten materiał będzie w 2019 roku prawdziwym hitem! Wykończony skórą fartuch także świetnie sprawdzi się w roli podarunku. Prezent w postaci czarnych naczyń do serwowania pokaże, że jesteś na bieżąco z food designem. Nie zapominaj też o dobrej jakości akcesoriach do gotowania – żeliwnych garnkach i patelniach, ozdobnych młynkach do przypraw oraz nożach.

Design to podstawa

Uwielbia targi wnętrzarskie, a polowanie na piękne i nieoczywiste przedmioty jest jego pasją? To prawdziwy fan designu! W tym przypadku najsłynniejsze dzieła projektantów, takich jak Philippe Starck lub Tom Dixon będą na pewno słusznym wyborem. Ciekawym pomysłem mogą okazać się także przedmioty codziennego użytku w nieoczywistej formie, jak np. świecznik w kształcie buta lub rower-nóż, który pokroi pizzę na idealne kawałki.

Pracowita pszczółka

Jeśli wśród obdarowywanych przez Ciebie osób znalazła się taka, która uwielbia swoją pracę i poświęca jej sporo czasu, postaw na akcesoria biurowe! Wybierz takie, które wpisują się w najnowsze trendy: notes w modny wzór lub retro telefon, do którego można podłączyć smartfon.