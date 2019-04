Szukaj dzisiaj papierowego wydania Naszego Miasta Wrocław. Co w nim przeczytasz?

W dzisiejszym wydaniu gazety znajdziecie bardzo ciekawą instrukcję dla tych, którzy chcieliby biegać. Jak się do tego zabrać, jaki sprzęt kupić, jak rozpocząć treningi, no i gdzie biegać we Wrocławiu. Relacjonujemy też remont zabytkowego ołtarza z katedry wrocławskiej. Piszemy, gdzie i kiedy w najbliższych dniach można we Wrocławiu posłuchać dobrej muzyki - na żywo! Poza tym recenzja najnowszego filmu i książki. Życzymy ciekawej lektury

