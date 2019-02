Szokujące odkrycie. Sąsiad znalazł dwa ciała w Świebodzicach. Dlaczego zmarli?

Koniec dramatu w Kenii. "Uwięziona" turystka wylądowała we Wrocławiu

Informowaliśmy o dramacie jeleniogórzanki "uwięzionej" w Kenii i dramatycznej walce jej córki o to, by wróciła do kraju. Sytuacja przypominała sprawę Magdaleny Żuk z Bogatyni, która utknęła w Egipcie, gdzie zmarła. I w jednym i w drugim przypadku kobiety nie mogły wrócić do domu ...