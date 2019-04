Szok. Usiłował zgwałcić dwuletnią dziewczynkę, kiedy ta spała

29-letni Grzegorz G. to znajomy kobiety. 27 marca poprosiła go, by przypilnował jej córeczkę. Kiedy kobieta wyszła, mężczyzna doprowadził 2-latkę do poddania się tzw. innej czynności seksualnej... Próbował też odbyć z dzieckiem stosunek seksualny. Wszystko nagrywał telefonem i właśnie to go zgubiło.

Nagrania wstrząsających scen przez przypadek zobaczyła w telefonie mężczyzny matka dziewczynki i natychmiast zadzwoniła na policję. Później sprawą zajęła się prokuratura. Na jej wniosek Sąd zastosował wobec Grzegorza G. tymczasowy areszt.

- Dodatkowo ustalono, że w lutym 2019 roku mężczyzna przywiózł na teren Polski substancję psychotropową w postaci tabletek ekstazy. Sprawca nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze nie krótszym niż 3 lata, do 15 lat - informuje prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze.