Szok. To nożownik ze Strzegomia, który zaatakował w szpitalu we Wrocławiu! Widziałeś go?

Wczoraj o godz. 22 na terenie szpitala przy ul. Chałubińskiego we Wrocławiu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Według ustaleń policjantów jeden z pacjentów placówki, 17-letni Krystian B., mieszkaniec Strzegomia, kilkukrotnie ugodził nożem pracownicę personelu medycznego, a następnie zbiegł. Aktualnie poszkodowana kobieta jest w stanie stabilnym, niezagrażającym jej życiu. Na miejscu pracują policjanci grupy dochodzeniowo-śledczej, technicy kryminalistyki, o zdarzeniu został również powiadomiony prokurator. Funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu dowody i obecnie wyjaśniają okoliczności zajścia. Policjanci prowadzą działania poszukiwawcze za sprawcą. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście pod nr tel. 71 340 43 58, 71 322 22 17 lub najbliższą jednostką policji pod nr tel. 112, 997. źródło: policja dolnośląska