Szok. Spalili drogie maszyny w odwecie za wycinkę drzew! Zostawili list...

Maszyny spłonęły w leśnictwie Rozdroże w nadleśnictwie Szklarska Poręba. Leśnicy używali ich do usuwania wiatrołomów i powalonych drzew. To spustoszenia w drzewostanie po potężnej wichurze z ubiegłego roku. Maszyny należały do prywatnej firmy. Sprawców podpalenia szuka jeleniogórska policja. Kto odpowiada za spalenie maszyn?

Zielony Front. Tak przynajmniej podpisali się autorzy listu zostawionego na miejscu przestępstwa. Napisali:

"Za niszczenie lasu, starych ścieżek i dróg. Wycofajcie się! Zielny Front ZF".

Do tego zdarzenia doszło w nocy z 7 na 8 kwietnia. Jak jednak informują przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Trzy tygodnie wcześniej w tym samym nadleśnictwie doszło do innego incydentu... Wtedy zniszczono ciągnik, również należący do prywatnej firmy. Firmy z okolicy wyznaczyły nagrodę za pomoc w ustaleniu sprawców.