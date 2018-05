Z informacji, do jakich dotarła nasza redakcja wynika, że w sobotę (26 maja) w Zgorzelcu doszło do próby uprowadzenia dziewczynki. Porywacza powstrzymali mieszkańcy, którzy zawiadomili policję.

Dramat dziewczynki rozegrał się na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Zgorzelcu. Z relacji świadków zdarzenia wynika, że do siedzącego na ławce dziecka podszedł mężczyzna. Założył jej na głowę czapkę, głaskał po włosach, a następnie zaczął szarpać dziewczynkę i ciągnąć za rękę.



- Widziałam całe zajście z okna. Znam wiele osób na tym osiedlu i dobrze znam tą dziewczynkę oraz jej dziadków. Wiedziałam, że ten mężczyzna jest obcy. Zachowywał się bardzo dziwnie. Kiedy zobaczyłam jak szarpie to dziecko zaczęłam krzyczeć, żeby ją zostawił. Ale on ciągnął za rękę tak by szła za nim. Bałam się zejść na dół. Mam 70 lat. Jeszcze by mi przyłożył - mówi naszej redakcji pani Halina, świadek zdarzenia.



Kobieta na próbę uprowadzeni dziewczynki nie pozostała obojętna. Według jej relacji, z drugiej strony bloku, na boisku bawiły się inne dzieci z osiedla, w śród nich przebywał również dorosły rodzic. - Zawołałam ich przez okno. Powiedziałam żeby zawiadomili dziadków tej dziewczynki. W tym czasie kilku chłopców z boiska i sąsiad pobiegli w kierunku sklepu, do którego sprawca zaprowadził dziewczynkę - dodaje pani Halina.



Czytaj dalej na następnej stronie.





Poprzednia strona strona: 1 z 2 Następna strona

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.