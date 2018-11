Szok. Nawet 170 kilogramów kokainy w bananach. Także na Dolnym Śląsku

Szok przeżyli pracownicy kilku sklepów Stokrotka na Dolnym Śląsku, w województwie mazowieckim i łódzkim. W kartonach z bananami znaleźli paczki, w których znajdowała się kokaina. Jak informuje portal rmf24.pl, do polskich sklepów mogło trafić nawet 170 kg kokainy z Ekwadoru. Pierwsi kokainę odkryli pracownicy w Sokołowie Podlaskim. To oni zaalarmowali policję. Trwa śledztwo. Wiadomo jednak, że to nie sieć Stokrotka sprowadzała banany z Ekwadoru do Polski.