Szok! Ktoś zmasakrował małego kota [DRASTYCZNE ZDJĘCIA]

- Widok był przerażający. Ściany w całym budynku były umazane krwią. Krwią są też zrobione napisy 666. Jakby były tam odprawiane jakieś rytuały. Sprawę zgłosiłem policji – relacjonuje mężczyzna.

Do tego makabrycznego odkrycia doszło w niedzielę, w jednym z budynków mieszkalnych w okolicach ul. Browarnej. Budynek od dawna jest opuszczony. W poniedziałek od rana obiekt i okolice są zabezpieczone przez policję.

- Trwają oględziny miejsca zdarzenia. Policjanci zabezpieczają materiał dowodowy, który miejmy nadzieję pozwoli nam ustalić co się tam stało i kto za tym stoi – mówi asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik wrocławskiej policji.

Na razie trudno spekulować, kiedy doszło do zabicia kota. I czy w wannie oraz na ścianach rzeczywiście znajduje się krew, czy jest to jakaś inna substancje. To ustali policyjne dochodzenie.