Szok. Kobieta znalazła żywego węża w swojej toalecie!

Nowa inwestycja na Nadodrzu. Zajezdnia Wrocław przy ul. Krętej. Zobacz wizualizacje!

Bouygues Immobilier znów inwestuje we Wrocławiu. Deweloper właśnie odsłonił swój najnowszy projekt. To nowoczesna Zajezdnia Wrocław przy ul. Krętej. Jej wygląd wpisze się w architekturę otoczenia. Po Centreville jest to druga inwestycja Francuzów na Nadodrzu.