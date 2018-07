Konie stratowały dziewczynkę na obozie w Dębrzniku w powiecie kamiennogórskim. (© pixabay.com)

Spłoszone przez coś lub kogoś konie stratowały dziewczynkę, która brała udział w obozie jeździeckim w powiecie kamiennogórskim. Do tragedii doszło w miejscowości Dębrznik. Nieprzytomną 10-latkę przewieziono do szpitala.

Do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 17. Uczestnicy obozu jeździeckiego przygotowywali w stajni konie do zajęć. - W pewnym momencie zwierzęta się spłoszyły. Dwa konie zaczęły wybiegać ze stajni i staranowały 10-letnią dziewczynkę - informuje asp.szt. Grzegorz Szewczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. - Dziewczynka nieprzytomna trafiła do szpitala. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności sprawy, przesłuchali już świadków. Wiadomo, że opiekunowie byli trzeźwi - dodaje funkcjonariusz.



Ranną dziewczynkę do szpitala przetransportował śmigłowiec LPR. Dziewczynka ma obrażenia głowy. O sprawie powiadomiono prokuraturę.

