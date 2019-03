Szkoła jak ze snów!

Szczęśliwym i wypoczętym ludziom żyje, pracuje i uczy się lepiej. Dlatego powstał pomysł na otworzenie drugiej we Wrocławiu „Vinci Power Nap® - Kawiarenki Snu®”. Jest to zarazem pierwsze tego typu na świecie rozwiązanie wspierające szybką i efektywną regenerację uczniów i nauczycieli w szkole publicznej. Nie jest to kolejny salon SPA, ale miejsce, w którym wykorzystano innowacyjny system regeneracji ciała i umysłu, który pozwala w zaledwie kilkanaście minut odpocząć i nabrać siły na resztę dnia, stworzony w oparciu o badania naukowe oraz integrację sensoryczną w idealnie zaprojektowanym do tego środowisku, którego twórcą jest - Magdalena Filcek.

Uroczyste otwarcie pierwszej na świecie w szkole Kawiarenki Snu® odbędzie się dnia 12 marca o godzinie 11:00 w Szkole Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju (sala nr 04) przy ul. Górnickiego 20 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy do przybycia na to wydarzenie przedstawicieli lokalnych i krajowych mediów.

„Power Nap” – co to takiego?

Power Nap to termin ukuty przez dr Jamesa B. Maasa, znanego badacza snu, i określa właśnie krótką, 20-minutową drzemkę. Jak wynika z wieloletnich badań prowadzonych przez specjalistów na całym świecie, jest ona szczególnie ważna dla osób, które działają pod presją czasu, a ich praca jest związana z dużą odpowiedzialnością. Dlaczego? Przede wszystkim poprawia zdrowie – krótka drzemka w ciągu dnia wspomaga regenerację systemu immunologicznego. Ponadto zwiększa efektywność, redukuje poziom stresu, ułatwia koncentrację i odświeża umysł.

Potężny zastrzyk energii w ciągu dnia

Teorię tę potwierdzają także badania Marka Rosekinda, naukowca, który pracując dla NASA w 1994 r., badał pilotów. Jak tłumaczył, jednej grupie uczestników pozwolił na krótką drzemkę w kokpicie samolotu, drugiej nie. Co się okazało? Niewyspanym dwukrotnie częściej zdarzyło się popaść w migawkowe, pięciosekundowe drzemki za sterami maszyny podczas lotu i podchodzenia do lądowania.

Nie tylko piloci, ale także wielkie osobistości, które zmieniały świat, korzystały z możliwości ucięcia sobie krótkiej drzemki w ciągu dnia. Byli to m.in.: Leonardo Da Vinci, Thomas Edison, Albert Einstein czy Nikola Tesla.

Pierwsza „Vinci Power Nap® - Kawiarenka Snu® ” powstała we Wrocławiu, w samym sercu wrocławskiego Rynku mieści się showroom, do którego można umówić się i przyjść, aby na własnej skórze odczuć moc regenerującej drzemki. Jak tłumaczy autorka, projekt spodobał się nie tylko w Polsce, lecz także za granicą i już dziś zapowiada otwarcie kolejnych lokalizacji.

Ukojenie dla „nadpobudliwego” dziecka

„Kiedy dzieci doświadczają nadmiernego stresu, pochodzącego z różnych źródeł, zazwyczaj nie potrafią nam o tym powiedzieć słowami, ale pokazują to swoim zachowaniem, nastrojem, niezdolnością do słuchania czy dogadywania się z innymi dziećmi. Schemat bezsenności i niepokoju podczas dnia stanowi przykład tego, co nazywamy “nadpobudliwością”. Strategie redukcji stresu metodą samoregulacji w przypadku nadpobudliwego dziecka zaczynają się od tego samego, co w przypadku innych dzieci, czyli od kroków mających na celu sprawienie, że będzie ono mogło znaleźć się w spokojnym i kojącym miejscu, tak bliskiemu idyllicznemu środowisku, by było tam bezpiecznie “jak w brzuszku u mamy”.” SELF-REG Dr. S.Shanker

System Vinci Power Nap® może pomóc dzieciom w wyciszeniu, poprawie zdrowia, układu odpornościowego, koncentracji, zapamiętywania, nauki, uważności, wydajności oraz kreatywności. System ma właściwości terapeutyczne obniżania stresu, napięcia i lęku.

Odpoczynek, który angażuje wszystkie zmysły potrzebny również nauczycielom

„Vinci Power Nap – Kawiarenka Snu” jest odpowiedzią na nasilające się w społeczeństwie poczucie zmęczenia i wypalenia zawodowego. – To zupełnie nowa, innowacyjna, ale oparta na głębokiej tradycji forma relaksu. Dzięki odpowiedniej autorskiej aranżacji wnętrza i wykorzystaniu zawieszonych w przestrzeni chust, sprawia, że odpoczynek przypomina ciału kołysanie w ramionach mamy, przytulanie, bezwzględną akceptację, w otoczeniu przypominającym nam naturalne miejsca relaksu – tłumaczy Magdalena Filcek, pomysłodawczyni „Vinci Power Nap - Kawiarenki Snu”. Jak dodaje, metoda ta wykorzystuje innowacyjny system regeneracji oparty na integracji sensorycznej i jest idealna dla każdego – m. in. pracowników korporacji, średnich i małych przedsiębiorstw. Co to oznacza? 20-minutowy odpoczynek w „Kawiarence Snu” pozwoli na ukojenie i wyciszenie wszystkich zmysłów jednocześnie: dotyku (stąpanie po miękkiej trawie, ciepłym piasku lub powietrznych poduszkach), wzroku (delikatny półmrok, kolor i tematyczna aranżacja przestrzeni), słuchu (specjalnie skomponowana ścieżka dźwiękowa), zapach (kompozycje zapachowe wspomagające relaks), smaku (poczęstunek w postaci zdrowego napoju, orzeźwiający tlen) oraz równowagi (utulenie w podniebnej chuście), dając poczucie ukojenia, relaksu i harmonii, umożliwiając regeneracyjną drzemkę.

Magdalena Filcek- z zawodu artysta architekt wnętrz, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, jest liderem, wizjonerem, wynalazcą, designerem, naukowcem, mentorem, pilotem balonów na ogrzane powietrze. Jest laureatką Nagrody Prezydenta RP Grand Prix 2002 za Najlepszy Pracę Dyplomową w Polsce, stypendystką Ministra Kultury, właścicielką patentu RP, kilku wzorów przemysłowych EUIPO, autorką dużych projektów zmieniających świat na lepsze. Jej życiowym idolem jest Leonardo da Vinci.

Magdalena Filcek jest także autorką „Vinci Power Nap® – Kawiarenka Snu®” pierwszego w Polsce i tego typu na świecie (chronionego) innowacyjnego pomysłu dotyczącego wellbeingu w organizacjach opartego na odzyskiwaniu utraconej energii pracownika. Projekt ten również może służyć pomocą: liderom biznesu, chirurgom, weteranom, dzieciom, etc. Na prośbę Ministerstwa Środowiska zorganizowała Kawiarenkę Snu® na Szczycie Klimatycznym COP24 i pomogła zregenerować się 465 delegatom ONZ z 58 krajów, podczas dwóch tygodni trudnych negocjacji.



Dziś ładujemy baterie telefonów, samochodów.... czas pomyśleć też o nas - ludziach, dzięki Vinci Power Nap możemy odzyskać energię i naładować się na wyzwania dnia codziennego. Osiągniecie stanu głębokiej relaksacji, pozwalającego na redukcję stresu i zwiększenie wydajności pracy, zdrowia oraz radości.