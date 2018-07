Sąd aresztował Mirosława B. ps. "Dziobak" oraz byłego zawodnika MMA Rafała M. ps. "Kulturysta". Dalsza część artykułu poniżej.

Posiedzeniu sądu towarzyszyły szczególne środki ostrożności. Podejrzanych pilnowało kilkunastu antyterrorystów i funkcjonariusz CBŚP.Do sądu przyszli najbliżsi Mirosława B. Podejrzany zdążył powiedzieć tylko "cześć mamo".- mówiła matka Mirosława B.Według prokuratury Dziobak i Kulturysta stali na czele grupy przestępczej. Działała od (około) października 2015 roku do co najmniej 27 października 2017 roku m.in. na terenie województwa zachodniopomorskiego. Atakowali głównie konkurencję.- Członkowie grupy zajmowali się między innymi popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu oraz zdrowiu i życiu, polegających na rozbojach, wymuszeniach rozbójniczych oraz pobiciach innych osób zaangażowanych w popełnianie przestępstw pozostających w sprzecznych interesach z interesem tej grupy przestępczej - twierdzi prokuratura.Śledztwo prowadzi zachodniopomorski wydział Prokuratury Krajowej w Szczecinie.Do zatrzymań doszło we wtorek. Dokonali ich funkcjonariusze z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, przy wsparciu funkcjonariuszy z Zarządów w Gorzowie Wielkopolskim i w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, z Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz Biura Kryminalnego KGP.Zatrzymano cztery osoby, w tym Dziobaka i Kulturystę. Wśród zatrzymanych jest też obywatel Ukrainy. Nie należał do ścisłego kierownictwa grupy, ale prokuratura chce aresztu także dla niego.- W trakcie przeszukań ujawniono i zabezpieczono przedmioty, których użycie w sposób niezgodny z prawem, mogłoby zagrażać życiu lub zdrowiu innych osób np. noże, maczety, pałki teleskopowe, siekiery a także paralizator - wyjaśnia prokuratura.We wtorek po doprowadzeniu zatrzymanych do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również popełnienia przestępstw polegających na dokonaniu rozboju, usiłowania wymuszenia rozbójniczego, pobicia, w tym z użyciem niebezpiecznego narzędzia i innych.Sprawa ma charakter rozwojowy.