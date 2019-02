"Szansa na sukces” WRACA. Kiedy zobaczymy program w TV? Kto wylansował się na show prowadzonym przez Wojciecha Manna?

„Szansa na sukces”: kopalnia artystów

„Szansa na sukces” to pierwszy muzyczny talent-show w polskiej telewizji. To na jego kanwie powstały takie programy jak Idol, Must be the music itp. Przez prawie 20 lat był na antenie w niezmienionej formie. Na czym polegała zabawa? Amatorzy wykonywali utwory artystów, którzy oceniali je jako jury. Finalista mógł wykonać utwór ze swoim idolem, a także był zapraszany na wielką galę, która co roku kończyła cykl programów.

Ton „Szansie na sukces” nadawał prowadzący, którym przez cały czas emisji był Wojciech Mann. Radiowiec, miłośnik muzyki ze specyficznym poczuciem humoru i niezwykłym darem zjednywania sobie ludzi.

Kto debiutował w „Szansie na sukces”?

Kto stawiał swoje pierwsze kroki w „Szansie na sukces”? Nie wszyscy zaliczyli udany debiut. Komu na scenie zadrżało gardło? Kto wygrał zachwycił jury i został finalistą odcinka? Komu duet z artystą pozwolił na wielką karierę muzyczną?