Sylwester w Paryżu? Pradze? A może jednak na Dolnym Śląsku? [CENY, OFERTY]

Wałbrzych: Miał tu być „złoty pociąg”, a na razie jest stary wodociąg (ZDJĘCIA)

Artur Szałkowski

Sceptycy twierdzą, że pionowe wyrobisko na łące w pobliżu zamku Książu, to tylko zasypana studnia. Natomiast optymiści są przekonani, że jest to zasypany szyb wentylacyjny biegnący do tunelu, którym pociągi miały dojeżdżać do zamku Książ.