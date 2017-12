Zwierzęta boją się hałasu, więc sylwester to dla nich szczególny dzień. Właściciele zwierząt powinni zadbać o to, by ich pupile czuły się bezpiecznie.

- Większość domowych zwierzaków źle znosi gwałtowne i niecodzienne hałasy. U jednych wystrzały powodują jedynie lekką nerwowość, u innych prawdziwą panikę. To dlatego, że zwierzęcy słuch jest wyraźnie bardziej wyczulony niż u człowieka - tłumaczy dr hab. Marcin Wrzosek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.Miarą natężenia fal dźwiękowych są decybele (dB). Przykładowo: szept to około 15-20 dB, normalna rozmowa to około 30 dB. Dźwięki powyżej 100 dB stają się nieprzyjemne dla ucha, 130-140 dB są już bolesne. Zwierzęta słyszą dźwięki dużo bardziej precyzyjnie i z większej odległości. Szacuje się, że dźwięki o tym samym natężeniu pies i kot usłyszą w odległości 4-krotnie większej niż ludzie.Każdy pies na hałas reaguje inaczej. Niektóre nie odstępują właścicieli na krok, inne ukrywają się gdzieś w najgłębszym kącie pod meblami, jeszcze inne uciekają na oślep i to na duże odległości. Strach wywołany hałasem może powodować agresję zwierzaka, a w efekcie np. zniszczenie, pogryzienie mebli czy poduszek, albo całkowity spadek apetytu, czy biegunkę. W przypadku zwierząt cierpiących na choroby przewlekłe (np. dysplazję stawów biodrowych, chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa) – nerwowość wywołana nagłym hałasem zwiększa napięcia mięśniowe i w efekcie powoduje dodatkowy ból.- wyprowadzajmy psy na smyczy, nie należy pozostawiać ich swobodnie biegających na dworze, pies po usłyszeniu huku petardy może uciec- w domu pies powinien mieć bezpieczne schronienie, np. boks przykryty grubym kocem- warto w tym trudnym okresie spróbować zająć psa tym, co lubi - może to być ulubiona zabawka lub przysmak- pomocne może okazać się wsparcie farmakologiczne: na rynku dostępnych jest wiele leków na bazie ziół, które nie powinny szkodzić zdrowiu, w tym przypadku jednak warto skonsultować się z weterynarzem