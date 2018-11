SYLWESTER 2018 w Zamku Kliczków

Wystawne życie pełne rozrywki, bajeczny majątek, średniowieczne mury - właśnie tak wyobrażamy sobie życie arystokracji. Przenieśmy się więc do czasów, kiedy to Fryderyk Herman Jan Jerzy hrabia zu Solms-Baruth zapraszał do swojej posiadłości cesarza Wilhelma II na wystawne uczty.