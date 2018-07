- Bawmy się razem i szanujmy nawzajem – taką postawę chce promować Wrocław podczas tegorocznego Sylwestra Wrocławskiego. Miasto zaprasza do zabawy wszystkich, którym bliskie są takie wartości jak szacunek, tolerancja i otwartość. Impreza zostanie zorganizowana pod hasłem „Wrocław Respect”.

- 31 grudnia chcemy zjednoczyć na Rynku ludzi różnych narodowości, kultur, wyznań i ras. Pragniemy, aby do Wrocławia, laureata konkursu „European Best Destination 2018”, przyjechali goście z całego świata - mówi Daria Kubasiewicz ze Strefy Kultury Wrocław.Wrocławski Rynek na zmianę stanie się salą koncertową oraz parkietem tanecznym. Nad Rynkiem zawiśnie gigantyczna kula dyskotekowa. Przeboje, przy których będą bawić się ludzie z całego świata wykona kilkudziesięciu artystów z Polski i z zagranicy. Nowością będzie wykorzystanie w ramach widowiska fontanny na pl. Gołębim. Na scenie wystąpią najlepsi wokaliści z Wrocławia oraz goście specjalni pozostający niespodzianką. Kilkudziesięcioosobową „Wroclaw Respect Orchestra” poprowadzi showman dyrygentury, „latający” Mariusz Dziubek.Do tańca porwie najlepszy w kraju specjalista oprawy imprez masowych Maciej Turowski, znany jako DJ Gambit. Utwór, którym przywitamy Nowy Rok wybiorą internauci w plebiscycie.Show „Wrocław Respect” wyreżyseruje i poprowadzi w języku polskim i angielskim Paweł Gołębski.Organizatorzy zachęcają do zabrania ze sobą narodowych flag i szalików. Przy wejściu do Rynku dzieciom i dorosłym malowane będą twarze. Powstanie też „strefa kibica wzajemnego szacunku”. Dla pierwszych uczestników imprezy miasto wyprodukuje 2019 szalików z nazwą „Wrocław Respect”.Uczestnicy mogą włączyć się w prace nad repertuarem Sylwestra. Jesienią w plebiscycie internetowym wybiorą utwór, którym przywitają Nowy Rok.- Sylwester wzajemnego szacunku odda klimat najpiękniejszych chwil współczesnej historii Wrocławia. Z udziałem blisko setki wokalistów, instrumentalistów, tancerzy i gości specjalnych impreza nawiąże symbolicznie do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - uważa Kubasiewicz.