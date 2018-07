Były uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, Konrad Biel, 20 lat temu wystąpił w emitowanym w Telewizji Polskiej programie "Szansa na sukces". Mieszkający wówczas w Srebrnej Górze (powiat ząbkowicki) licealista, swoim wykonaniem piosenki "My już są Amerykany" (grupa Piersi) zaskoczył wszystkich. Film z jego występu w serwisie YouTube obejrzano już ponad 1,5 miliona razy. Był to rok 1998.

W czasach gdy trafił do "Szansy na sukces", Konrad Biel uczęszczał do klasy teatralnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego, która powstała z inicjatywy Mariana Półtoranosa. -- mówi Konrad Biel.W tym czasie młody Konrad pisał autorskie utwory, śpiewał na wrocławskich ulicach, a także występował w różnego rodzaju konkursach. Trzeba też pamiętać, że były to czasy, kiedy w telewizji nie było programów typu " talent show ". Na castingu do programu chłopak wykonał swoją piosenkę pt. "Orgazm".- wspomina Biel.A jak to się stało, że akurat w ten sposób wykonał piosenkę "My już są Amerykany"? Uczestnicy przed programem już wiedzieli, jakie piosenki będą mogli wylosować. Wystarczyło się tylko solidnie przygotować do występu. -- mówi Konrad Biel.W trakcie bezpośredniej próby przed występem, gdzie uczestnicy mają szansę poćwiczyć dwie piosenki, licealista wykonywał dwa zupełnie inne utwory. Wśród nich nie było tego, który później wylosował mu Wojciech Mann. Po 20 latach w rozmowie z nami, Biel przyznał, że spory wpływ na tamto wykonanie miała trema. -- wspomina uczestnik.Oddźwięk występu przeskoczył jego najśmielsze oczekiwania. Zarówno grupa Piersi, jak i sam uczestnik, nie do końca wiedzieli co się wtedy wydarzyło. Chociaż dzisiaj wielu zarzuca, że chłopak był pod wpływem używek, aktor wyraźnie temu zaprzecza. -- mówi.Od razu dostał propozycję udziału w kolejnej "Szansie na sukces". W 1999 roku zaśpiewał w programie, w którym gościem była Renata Przemyk. Były też propozycje od wielu zespołów, chociażby heavy metalowego. Do jego skrzynki pocztowej trafiało mnóstwo listów, w tym także od dziewczyn.- mówi Konrad Biel.-Po dostaniu się do wrocławskiej szkoły teatralnej porzucił całkowicie śpiewanie. -- mówi. W końcu Konrad Biel zrealizował swoje marzenie i został aktorem. kończył Wydział Lalkarski PWST w Krakowie z filią we Wrocławiu. Jako aktor-lalkarz pracował w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. Obecnie jest aktorem w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie. Miał także epizody filmowe. Wystąpił w "Świecie według Kiepskich", a także w "Fali Zbrodni" i "Wojennych dziewczynach".Występował także w programie dla dzieci "Jedynkowe Przedszkole", który emitowany był na TVP1. Pracuje także jako lektor radiowy.W dalszym ciągu dostaje dużo wiadomości związanych z występem w "Szansie na sukces". -- śmieje się Konrad Biel.