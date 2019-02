Świńska grypa na Dolnym Śląsku. Kilka potwierdzonych przypadków

Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu zgłoszono 2580 przypadków podejrzenia świńskiej grypy na podstawie objawów klinicznych z czego 1 potwierdzony był laboratoryjnie w kierunku grypy A ponadto 2 osoby były hospitalizowane (na podstawie objawów klinicznych – bez potwierdzenia badaniami).

W ostatnich dniach zgłoszono 2 zachorowania z czego 1 to potwierdzone zachorowania na AH1N1.

Dzisiaj ze szpitala w Zgorzelcu dotarła również smutna informacji o śmierci 50-latka. Mężczyzna przebywał w domu na zwolnieniu lekarskim z powodu grypy. Według nieoficjalnych informacji trafił do szpitala już w stanie agonalnym. Na razie nie wiadomo czy był to wirus grypy typu A.

Przypominamy, że trzy przypadki świńskiej grypy odnotowano również w Lubaniu. Na skutek choroby w Łużyckim Centrum Medycznym zmarła 38-letnia kobieta. Na grypę zmarł również mężczyzna w Lwówku Śląskim. Wciąż czekamy na informację czy był to wirus typu AH1N1.

W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. Rejestruje się wtedy od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań na grypę i choroby grypopodobne.

W celu zapobieżenia zachorowaniu i dalszemu szerzeniu się grypy sezonowej zaleca się:

1.Regularne, coroczne szczepienie przeciwko grypie.

2.Regularne mycie rąk. Częste mycie rąk wodą i mydłem, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe środkiem dezynfekującym i na bazie alkoholu, co zmniejsza ryzyko zakażenia przenoszonego przez ręce zanieczyszczone wirusami grypy.

3.Unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi.

4.W przypadku wystąpienia objawów grypowych pozostanie w domu, a gdy konieczne jest przebywania poza domem -unikanie tłumu i masowych zgromadzeń.

5.Zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania, najlepiej przy pomocy chusteczki, ewentualnie rękoma, które następnie należy umyć wodą i mydłem lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu.

Grypa to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych, wywoływane przez wirusy grypy. Przyczyną corocznych, sezonowych wzrostów zachorowań na grypę w okresie jesienno-zimowym są wirusy grypy typu A i B. Grypa powoduje zachorowania w każdej grupie wiekowej. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że rocznie dotyczyć może 5% -10% dorosłych i 20% - 30% dzieci). Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas kichania, kaszlu lub w wyniku bezpośredniego kontaktu ze świeżą wydzieliną z dróg oddechowych zakażonych osób. Objawy grypy są niecharakterystyczne, lecz najczęstsze dotyczą nagłego występowania: objawów ogólnych

- wysokiej gorączki, dreszczy, bólów mięśni, bólów głowy (najczęściej okolicy czołowej i zagałkowej), uczucia rozbicia i osłabienia, złego ogólnego samopoczucia;

objawów ze strony układu oddechowego

- suchego kaszlu, bólu gardła i katarem (zwykle o niedużym nasileniu). U małych dzieci obraz kliniczny może być całkowicie niecharakterystyczny może obejmować zmienione zachowanie dziecka, senność lub rozdrażnienie, brak apetytu, wymioty. Choroba zwykle ustępuje samoistnie po 3-7 dniach, ale kaszel, zmęczenie i uczucie rozbicia mogą się utrzymywać do ok. 2 tyg. Najczęstsze powikłania grypy to zapalenia ucha środkowego oraz angina paciorkowcowa. Grypa może prowadzić również do ciężkich powikłań i hospitalizacji

-najczęstsze to zapalenie płuc, do rzadszych należą zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych i inne, które zdarzają się u dzieci poniżej 2 roku życia, dorosłych w wieku 65 lat lub starszych, kobiet w ciąży oraz osób przewlekle chorych.

Śmiertelność grypy sezonowej wynosi 0,1-0,5% (tzn. umiera 1-5 na 1000 osób, które zachorowały), przy czym 90% zgonów występuje u osób po 60r.ż. Tak jak w przypadku innych chorób wywoływanych przez wirusy antybiotyki są nieskuteczne i leczenie jest głównie objawowe.