Świnka Peppa przyjeżdża do Wrocławia na urodziny! Hit dla najmłodszych

Świnka Peppa - przyjazna i opiekuńcza bohaterka znanych bajek i gier – wyruszyła w zwariowaną trasę z okazji swoich 10. urodzin. Maluchy i rodzice doskonale wiedzą, że spotkania z tą energiczną, pomysłową i towarzyską bohaterką obfitują w dużą dozę humoru i radości. Peppa dotrze do Wrocławia już 13 października. Wraz ze swoim młodszym bratem Georgem odwiedzi Magnolia Park.

- Dzieci wprost ją ubóstwiają. W wielu domach to bajka numer jeden. Prawie każde dziecko chce mieć pluszaka lub ubranko ze Świnką Peppą. Teraz można ją spotkać na żywo i co więcej – złożyć jej urodzinowe życzenia – mówi Tomasz Waszkiewicz, dyrektor Magnolia Park. - We wrześniu dzieci tłumnie powitały u nas Strażaka Sama i nie wyobrażam sobie, że teraz będzie inaczej. Świnka spodziewa się wielu gości. To kolejna okazja do aktywnego spędzenia u nas czasu w towarzystwie uwielbianej postaci z bajkowego świata – dodaje.

Podczas wydarzenia w Wesołym Miasteczku Świnki Peppy i Georga na dzieci czekać będzie ministudio telewizyjne, w którym mogą nagrać pozdrowienia dla uwielbianego rodzeństwa. 10 dzieci otrzyma nagrodę główną - zaproszenie do telewizji TVP ABC na spotkanie z Peppą oraz zestaw upominków. To doskonała okazja, by zobaczyć telewizję od kuchni. W miasteczku, obok ministudia, będzie również minikino, strefa foto i charakteryzatornia. Zapowiada się sobota pełna atrakcji. Zabawa potrwa od godz. 12:00 do godz. 18.00.

Magnolia Park dba o swoich najmłodszych gości, organizując nie tylko spotkania z bohaterami bajek. Jest gospodarzem różnego rodzaju wydarzeń, takich jak wystawa Playmobile czy warsztaty Eko z klasą, a także ogólnopolskich zawodów szermierczych młodzików i dzieci oraz mistrzostw przedszkolaków w piłce nożnej. Ponadto w galerii znajdują się sklepy z zabawkami i ubraniami dla maluchów, takie jak Smyk, Bartek, Coccodrillo i Moda Dziecięca. Jest także sala zabaw Labibu. Dużą popularnością cieszy się centrum aktywności Siemacha dla dzieci i młodzieży. W tym roku Magnolia Park została uznana za najbardziej przyjazną rodzinom galerię we Wrocławiu (raport Colliers International, PRCH).

Świnka Peppa

to brytyjski serial animowany adresowany przede wszystkim do przedszkolaków, ale lubiany również przez starsze dzieci. Bajka opowiada o codziennym życiu Peppy, jej młodszego braciszka – Georga, który uwielbia dinozaury, ich rodziców i przyjaciół. Historyjka liczy ponad 200 kilkuminutowych odcinków.

Świnka Peppa w Magnolia Park