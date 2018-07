W niedzielę 29 lipca w Arsenale Miejskim we Wrocławiu obędzie się jedno z najważniejszych w tym miesiącu wrocławskich wydarzeń literackich – „Booker we Wrocławiu: Tokarczuk, Croft, Lloyd-Jones”.

Olga Tokarczuk, dowiedziawszy się o nominacji do jednej z najważniejszych nagród literackich za powieść „Bieguni”, podobno bardzo się zdziwiła. Dostrzeżona i nagrodzona powieść ukazała się 11 lat temu, jej autorka przez ten czas miała mnóstwo zajęć, między innymi pisała potężne „Księgi Jakubowe”.Napisanie „Biegunów” zajęło Oldze Tokarczuk trzy lata, a pisanie bez pośpiechu sprzyja literaturze.Jury Man Booker International Prize nominowało książkę do nagrody, a Tokarczuk rywalizowała z piątką innych autorów. Jury doceniło jednak oryginalność powieści Tokarczuk, nic dziwnego, skoro już jej tytuł związany jest z obrzędami prawosławia. Książkę na język angielski przetłumaczyła Jennifer Croft, a Tokarczuk 22 maja dostała nagrodę jako pierwsza polsko-języczna autorka. „Ta książka stara się być lojalna wobec kakofonii i dysonansu naszego doświadczenia świata, wobec niemożliwości jego ujednolicenia, wobec jego chaosu, rozpadania się i ponownego tworzenia nowych konfiguracji. Jestem w niej wierna peryferiom, obszarom niedopowiedzianym, zamazanym. Powtarzam w niej własne błędy i wydaje mi się to absolutnie konieczne”, napisała Tokarczuk, a jej słowa cytujemy za internetowym sklepem empik.Tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty ma w swoim bogatym programie sekcję literacką, organizowaną w Recepcji – Strefie Kultury Wrocław przy ul. Ruskiej 46.Nie samymi filmami człowiek żyje na festiwalu, uważa jego dyrektor artystyczny Marcin Pieńkowski. I nasz festiwal ma wszystko, co powinien: oczywiście projekcje, ale też spotkania, wystawy – to strefa dostępna dla każdego widza, niedostępne dla widzów, a bardzo ważne, bo dzięki nim festiwal nie jest tylko przeglądem filmowym – spotkania branżowe.Wróćmy jednak do Recepcji i literackich spotkań, współorganizowanych przez Wrocławski Dom Literatury. Niedzielne święto zacznie się o godzinie 19 na scenie muzycznej Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty na dziedzińcu Arsenału Miejskiego (ul. Cieszyńskiego 9) – to spotkanie z Olgą Tokarczuk i dwiema tłumaczkami jej książek na język angielski, wspomnianą już Jennifer Croft oraz Antonią Lloyd-Jones. Rozmowę poprowadzi Irek Grin, dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury. Spotkanie odbędzie się w języku polskim i będzie tłumaczone na angielski. Wstęp jest bezpłatny, miejsca będzie można zajmować już od 18:00. Na miejscu, dzięki portalowi kraninaksiazek.pl, będzie można kupić książki Olgi Tokarczuk, w tym angielskie wydanie „Biegunów” – „Flights”. W roku, w którym zdecydowano o nieprzyznaniu Literackiego Nobla, waga Bookera urosła.Sama Olga Tokarczuk znalazła się na liście 46 kandydatów do Nowej Nagrody Literackiej, zwanej „alternatywnym Noblem”. Utworzono nagrodę, by zachować swoistą ciągłość przyznawania Nobla.O nominacji do „alternatywnego Nobla” Tokarczuk poinformowała na Facebooku, pisząc: „W związku ze skandalem w Akademii Szwedzkiej i decyzją, by nie przyznawać w tym roku Literackiej Nagrody Nobla zawiązała się inicjatywa ludzi sztuki i kultury, która ma zapewnić ciągłość przyznawania tej najważniejszej nagrody. „Alternatywny Nobel” ma być przyznany przez Nową Akademię osobie wyłonionej z kandydatur zaproponowanych przez szwedzkie bibliotekarki i bibliotekarzy. Bardzo się cieszę, że wśród tych 46 wspaniałych kandydatur znalazłam się i ja.Finałowa czwórka, spośród której jury wybierze laureata/laureatkę, wyłoniona zostanie w głosowaniu czytelników, do którego wszystkich zachęcam”. Czytelnicy mogą głosować do 14 sierpnia (na stronie: www.dennyaakademien.wishpondpages.com/nobel-literature-2018).Olga Tokarczuk będzie gościem Miesiąca Spotkań Autorskich, 1 sierpnia o godzinie 19 we wrocławskiej Mediatece przy pl. Teatralnym. To spotkanie także będzie moderował Irek Grin, ale nie będzie już tłumaczek.