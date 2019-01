Świętowali rocznicę ślubu. Skończyło się tragicznie. Wypchnął żonę z balkonu

Do zdarzenia doszło w czerwcu. Rocznicowa impreza miała być niespodzianką dla żony 46-latka. Do domu przyszli znajomi i rodzina. Był alkohol. Kiedy goście wyszli, a alkohol się skończył, Tomasz B. postanowił wyjść z domu i świętować nadal. Zakomunikował to żonie na balkonie. Doszło do kłótni, bo kobieta nie chciała się na to zgodzić. Wtedy 46-latek w złości wypchnął ja z balkonu. Kobieta spadła z wysokości dwóch metrów. Mąż zamiast jej pomóc wystraszył się i uciekł.

Pogotowie wezwali sąsiedzi.

Tomasz B. ukrywał się kilka godzin. Kiedy w końcu zatrzymała go policja był kompletnie pijany. Miał 5 promili alkoholu w organizmie!

Grozi mu do 15 lat więzienia.