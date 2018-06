Święto Wrocławia. Od 29 lat w dniu św. Jana Wrocław zaprasza na swoje święto. Atrakcje trwać będą przez cały weekend.

W programie święta Wrocławia znajdzie się kilkadziesiąt imprez plenerowych, koncertów, wystaw, spotkań.Wrocław na swoje święto zaprasza nie tylko do centrum, ale do trochę zapomnianych zakątków. Świętować może każdy.Program zapowiada się interesująco. Z Kalejdoskopu Kultur na Wyspie Słodowej ucieszą się wrocławianie – Ukraińcy. Na scenie zaprezentują się profesjonalne i amatorskie zespoły prezentujące kulturę łemkowską, tatarską, romską, karaimską, niemiecką. Specjalnymi gośćmi festiwalu będą barwne grupy taneczne z Gruzji i Ukrainy. Impreza na Wyspie potrwa w sobotę w godz. 14-20.W sobotę i niedzielę w Browarze Mieszczańskim przy ul. Hubskiej 44-48 na festiwalu Podwodny Wrocław prezentować się będzie około 200 artystów: autorów instalacji, fotografów, malarzy, grafików i innych. Tu z koncertami wystąpią Kormorany i Karbido. Impreza zacznie się w sobotę o godz. 13 i potrwa aż do nocy. Bajkobus odwiedzi dzieciaki z przedstawieniem „Tesla vs Edison, czyli z prądem lub pod prąd”, w sobotę o godz. 11.30 w parku Klecińskim, w niedzielę o godz. 15 na Polanie Profesorów w oporowskim parku Mamuta. Super zapowiada się noc świętojańska w leśnickim Zamku. W sobotę od godz. 14 będzie można kupić produkty regionalne na jarmarku, wziąć udział w warsztatach. Grać będą: Kagyuma, Kapela Timingeriu i Kapela Brodów.Nie zabraknie uroczystej sesji Rady Miejskiej (niedziela, godz. 11.15, kaplica Rajców Miejskich w kościele św. Elżbiety). W katedrze św. Jana Chrzciciela w niedzielę o godz. 18.30 zostanie odprawiona msza św. w intencji wrocławian. Później zacznie się koncerty ku czci patrona miasta.28. edycja konkursu na najlepszą realizację architektoniczną w roku 2017godzina: 14.00, wręczenie nagród i wernisaż wystawy pokonkursowejmiejsce: Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5organizator: Miasto Wrocław, Towarzystwo Miłośników Wrocławia22 czerwca, godz. 11.00-16.00, wystawa kwiatów, spacery z przewodnikiem: Historia TMW i ul. Odrzańskiej, Historia kościoła św. Elżbiety, występy artystyczne, wystawa malarstwa23 czerwca, godz. 11.00-16.00, płatki Św. Elżbiety, występy artystyczne dzieci i młodzieży, Papieski Spływ Kajakowy, rejs statkiem po Odrze, spacery z przewodnikiemmiejsce: ul. Odrzańska i kamieniczka „Małgosia”organizator: Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Klub Miłośników Odrypokazy, warsztaty, wystawy, konkursy, wykłady w dziedzinie ceramiki, szkła i metalu22 czerwca, godz.15.00-22.3023 czerwca, godz.12.00-23.0024 czerwca, godz.12.00-18.00miejsce: ogród i budynek Akademii Sztuk Pięknych, ul. Traugutta 19/21organizator: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiugodzina: 19.00 wernisaż, galeria „Miejsce przy Miejscu 14”, pl. Strzelecki 14organizator: Ośrodek Postaw Twórczychkoncerty w wykonaniu zespołów tanecznych i wokalnych dzieci i młodzieży z organizacji polonijnych na Ukrainie i Białorusi22.06.18 godz. 18.00- koncert polonijnych zespołów z Białorusi30.06.18 godz. 18.00- koncert polonijnych zespołów z Ukrainyorganizator: Centrum Kultury Wrocław-Zachód, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Wrocławskigodz. 14:00-20:00, koncert plenerowy i piknik: występy artystyczne zespołów mniejszości narodowych i etnicznych, prezentacja rękodzieła, tradycyjnych kuchni oraz warsztaty i animacje dla dzieci . Gośćmi festiwalu będą zespoły z Gruzji oraz Ukrainymiejsce: Wyspa Słodowagodz. 22:00 Terne Čhave – prawdziwy rom’n’roll prosto z Czech – koncert klubowy, Klub Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1organizator: Kalejdoskop Kulturprezentacja dyscyplin z kalendarza 26.OMW w formie pokazów i warsztatów. W programie: bowling, bubble soccer, ergowiosła, streetball, squash, tenis plażowy, wspinaczka sportowa, ultimate, szachy, biegi na orientację i rowerowa jazda na orientacjęgodz. 11.00-16.00, pl. Solnyorganizator: Stowarzyszenie „Otwarte Mistrzostwa Wrocławia”, www.omw.wroc.pl23 czerwca, godz. 11:30, Park Kleciński24 czerwca, godz. 15:00, Polana Profesorów w Parku Mamuta na Oporowieorganizator: Wrocławski Teatr Lalekprezentacja wrocławskiej młodej sztuki około 200 artystów: wystawy, fotografia , malarstwo i grafika, instalacje, pokazy mody, prezentacje multimedialne, filmy, warsztaty dla dzieci i wiele koncertów m.in.: Kormorany, Karbido.23.06. godz. 13.00-02.00, rozpoczęcie24.06. godz. 06.00, zakończeniemiejsce: Browar Mieszczański, ul Hubska 44-48organizator: Fundacja Erdofamilijna gra mobilna, w atrakcyjnej formie przybliża działania ekologiczne i wiedzę przyrodniczągodz. 12.00-15.00start – placyk przed pomnikiem Chopina na terenie Parku Południowegoorganizator: Miejska Biblioteka Publiczna; www.biblioteka.wroc.plgodzina: 18.00, Klub Pod Kolumnami, pl. Świętego Macieja 21organizator: Klub Pod Kolumnamigodz. 16.30, Cyrk bez Przemocy – spektakl plenerowy, boisko między ul. Chorwacką a Jugosłowiańskągodz. 19.30, wernisaż wystawy KLINIKA LALEK MA 30 LATgodz. 21.00, Poemat o Słońcu i Księżycu – spektakl plenerowy, miejsce: TEREN przed CK Agoraorganizator: Centrum Kultury „AGORA”jarmark produktów regionalnych, warsztaty, plecenie wianków, pokazy, warsztaty zapisy: strefazajęć.pl; koncerty: Kagiuma, Kapela Timingeriu, Kapela Brodów –muzyka do tańca (od godz. 17.00)godzina: 14.00 -23.00, Centrum Kultury „Zamek” i park leśnicki, pl. Świętojański 1organizator: Centrum Kultury ZamekW programie m.in. plenerowe warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych i zabawy animacyjne z dziećmi „Kulinarny kącik” – warsztaty kulinarne, plenerowy spektakl teatralny dla dzieci „Przyjaciel z wyobraźni” w reż. Kingi Maciejewskiej/17.00-18.00godzina: 16.00-20.30, podwórko ul. Kazimierza Jagiellończyka 10aorganizator: Fundacja Kilo Kultury23 czerwcagodz. 11.00, spektakl dla dzieci – Teatr Malutki z Łodzi „Czerwony kapturek”godz. 13.00 warsztaty familijne „Muzyka łączy”godz. 18.00 spektakl-koncert w wykonaniu D. Jakubowskiego „O talencie i byciu sobą, Chopin artysta”24.06godz. 11.00 spektakl dla dzieci – Zdrojowy Teatr Animacji „O ósmej na arce”godz. 13.00 warsztaty familijne „Muzyka łączy”godz. 18.00 koncert Warszawskiego Combo Tanecznego Janka Młynarskiego „Sto lat Panie Staśku”miejsce: CK Zachód, ul. Chociebuska 4-6, organizator: Centrum Kultury Wrocław Zachód„Po legendy tędy!”reż. Aga Błaszczak; spektakl familijny o Wrocławiu i jego Patroniegodzina: 11.00, Wrocławski Klub Anima, ul. Pilczycka 47organizator: Wrocławski Klub Animawystąpią: Asocjacja Hagaw, Jazz Band Ball Orchestra, Big Band Adriana Grodzickiego, Sami Swoi – jubileuszowy koncert zespoługodzina: 15.00, Rynekorganizator: Agencja Artystyczna „JAMA-ART”przemarsz radnych i gości przez Rynekparada Rajców, hołd kupców, koronacja Króla Kurkowegopoczątek godzina: 11.15, Kaplica Rajców Miejskich w kościele Św. ElżbietyMsza święta w intencji mieszkańców Wrocławiagodzina: 18.30, Katedra św. Jana Chrzcicielaorganizator: Biuro Rady Miejskiej Wrocławia, www.rada.wroc.plgodzina: 19:30, Katedra św. Jana Chrzcicielaorganizator: Stowarzyszenie „Schola Gregoriana Silesiensis”,www.ssgs.pl. Parafia Katedralna pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, Kameraliści Wrocławscy.