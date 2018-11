Święto winyli i dobrej muzyki, czyli Wrocław Winyl Weekend 2018

Wrocław Winyl Weekend to wydarzenie, które z roku na rok przyciąga do Sky Tower coraz więcej pasjonatów winyli i dobrej muzyki. Wynika to między innymi z tego, że na giełdzie prezentują się wystawcy z całej Polski, którzy mogą pochwalić się limitowanymi egzemplarzami płyt. To z kolei stwarza doskonałą okazję, by uzupełnić swoje zbiory o muzyczne „białe kruki”.

- Wystawcy, których będzie można spotkać na Wrocław Winyl Weekend to prawdziwi znawcy muzyki, którzy o winylach wiedzą wszystko lub prawie wszystko. Czarne płyty kolekcjonują już od wielu lat, dzięki czemu są na bieżąco, zarówno jeśli chodzi o limitowane edycje płyt, jak i nowości, które niedawno weszły na rynek. Na giełdzie, poza winylami do kupienia będą również płyty CD i DVD, kasety, nuty oraz książki muzyczne - mówi Karol Woźniak z Dolnośląskiej Giełdy Fonograficznej, współorganizatora wydarzenia.

Dodatkowo w trakcie imprezy na scenie zaprezentują się młodzi DJ-e, którzy w swoich setach „na żywo” przeniosą nas w świat muzyki w 100% granej z winyli. Częścią wydarzenia będą też wystawy: sprzętu z Zakładów DIORA, obrazów z płyt winylowych oraz elektroniki z czasów PRL-u, a także stoisko festiwalowe Bass&Beat Festival. Nie zabraknie również muzycznych konkursów z nagrodami.

- Serdecznie zapraszamy do Sky Tower na Wrocław Winyl Weekend. Zapewniamy, że wyjątkowy klimat, jaki towarzyszy temu wydarzeniu uczyni nadchodzący weekend niezwykle udanym, spędzonym w gronie pozytywnie zakręconych miłośników muzyki – mówi Jagoda Najwer ze Sky Tower.

3. edycja Wrocław Winyl Weekend odbędzie się 24 i 25 listopada w Sky Tower. Wydarzenie poprowadzi Piotr Bartyś z Radia RAM. Wstęp wolny.

Patronami medialnymi są: Radio RAM, Gazeta Wrocławska, Kulturadostepna.pl i portalimprezowy.pl. Partnerami wydarzenia: Papa Winyl, Dolnośląska Giełda Fonograficzna, Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, djshop.pl oraz Bass&Beat Festival.

Kontakt:

Monika Dubec, tel. 728 877 055, e-mail: monika@brandera.pl