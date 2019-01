Święto Poczty Polskiej – 460 urodziny Narodowego Operatora (ZDJĘCIA)

Obchodzone 18 października Święto Poczty Polskiej związane jest z wydarzeniami z 1558 roku, kiedy król Zygmunt II August ustanowił stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją przez Wiedeń. Nową instytucje powołano po to by uniezależnić się od poczty cesarskiej i faktorii rodziny Fuggerów z Augsburga. Chciano także stworzyć stały korytarz informacyjny dla kontaktów dyplomatycznych i handlowych z innymi krajami europejskimi. Zygmunt II August argumentował swoją decyzję w następujący sposób: Mając na oku własną tudzież Naszych poddanych wygodę, abyśmy zarówno My jak i oni mogli do Włoch przesyłać zarówno listy jako też inne tam załatwiać sprawy.

Jednym z największych reformatorów Poczty Polskiej był król Władysław IV Waza. Widział on w administracji pocztowej wielki potencjał i prowadził działania mające na celu rozwój instytucji. Władca upatrywał w poczcie instytucję kulturalną, która poza informacjami dystrybuowała idee.

Z okazji 460-lecia istnienia Poczta Polska wprowadziła w czwartek (18 października) do obiegu wydawnictwo filatelistyczne poświęcone tej rocznicy. Na znaczku przedstawiono część centralną heliograwiury według obrazu Margaret Isabel Dicksee „Swift and Stella” ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Walor wydrukowano techniką stalorytniczą, z wykorzystaniem suchego tłoczenia, na papierze fluorescencyjnym.