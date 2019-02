Świdniczanie i wrocławianie opowiadają Słowakom o przeżyciach sprzed lat

Rozmowy prowadzone są m.in. z mieszkańcami Krzyżowej, Świdnicy oraz Wrocławia, którzy aktywnie uczestniczyli w działaniach opozycji antykomunistycznej, wyborach czerwcowych oraz angażowali się w proces pojednania polsko-niemieckiego.

Nagrania powstają w ramach międzynarodowego projektu „30 Years After the Fall of the Iron Curtain"/”30 lat po upadku Żelaznej Kurtyny”. Jego celem jest spojrzenie na doświadczenie roku 1989 - roku, w którym upadła Żelazna Kurtyna - w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Możliwość odwołania się do relacji bezpośrednich świadków wydarzeń stanowi niezwykle cenne uzupełnienie ustaleń opracowywanych przez historyków. Daje ono bowiem szansę wyjście poza „wielką historię” i spojrzenia na dane wydarzenia z perspektywy mniej lub bardziej zaangażowanych obserwatorów.

Relacje świadków historii mają przybliżyć młodym ludziom nie tyle wydarzenia roku 1989, ile pokazać, jakie nadzieje wiązano ze zmianami zachodzącymi w Polsce, jak i w całym Bloku Wschodnim. – tłumaczy dr Tomasz Skonieczny z Akademii Europejskiej Fundacji „Krzyżowa”, koordynator projektu. – Rozmowy, które nagrywamy pokazują również, jakie konsekwencje przyniosły te zmiany – nie w skali politycznej, ale w życiu poszczególnych ludzi (zarówno tych silnie zaangażowanych w proces demokratyzacji Polski, jak i tych, którzy nie byli aktywnymi aktorami przełomu roku 1989).

W projekcie notacji zgodzili się wziąć udział m.in.: bp. Ryszard Bogusz, Maria Woś, Janusz Witt, Adolf Juzwenko, Bolesław Marciniszyn oraz Rafał Bubnicki.

Relacje zebrane w ramach projektu będą udostępniane na portalu Memory of Nations (www.memoryofnations.eu), na którym znajduje się już ponad 3000 relacji świadków historii z całej Europy Środkowej, oraz zostaną wykorzystane podczas warsztatów edukacyjnych z elementami dramy, adresowanymi do uczniów i studentów z Polski, Czech, Słowacji i Rumunii.

W ramach projektu Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego współpracuje z organizacjami: Post Bellum SK (Słowacja), Post Bellum CZ (Czechy) oraz Comuna Victoria (Rumunia).