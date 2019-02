Światowy dzień walki z rakiem. Alivia rusza z nową kampanią i walczy o Dolnoślązaków [ZDJĘCIA]

Głównym elementem nowej kampanii Fundacji Alivia jest spot, którego bohaterką jest pacjentka onkologiczna, której niechcianym towarzyszem życia jest wygenerowana w technologii 3D postać raka, którą znamy z poprzednich kampanii Fundacji Alivia.

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu innych osób wysyłających SMS-y potwór, symbol choroby, zmniejsza się, a chora zyskuje nad nim przewagę. Kampania ma zachęcić obywateli do dostrzeżenia społecznego problemu, którym jest rosnąca liczba pacjentów z chorobami nowotworowymi, również w ich najbliższym otoczeniu. Podkreślone zostało również znaczenie zaangażowania osób zdrowych w poprawę sytuacji chorych. Choroba nowotworowa budzi lęk u każdego, jednak wsparcie pozwala przekształcić strach w determinację i odwagę i w ten sposób pomóc w walce z chorobą – mówi Agata Polińska, pacjentka, Wiceprezes Fundacji Onkologicznej Alivia i dodaje – Solidarność można wyrazić w prosty sposób, wysyłając SMS i dowiadując się jak można wesprzeć chorych. Kampania zachęca, by osoby zdrowe solidarnie z pacjentami stanęły do walki z rakiem.

Według danych zebranych w ramach badania CONCORD-3 skuteczność leczenia raka w Polsce rośnie dużo wolniej niż w państwach rozwiniętych. Według OECD umieralność z powodu nowotworów jest w Polsce wyższa niż w Rosji, a wskaźnik 5-letnich przeżyć pacjentów z rakiem jelita grubego niższy niż w Turcji. Według danych przygotowanych przez Fundację Alivia w ramach projektu Oncoindex połowa leków onkologicznych zalecanych przez naukę w najbardziej śmiertelnych nowotworach jest w Polsce w ogóle nierefundowana.

Światowy Dzień Walki z Rakiem to święto, które zostało ustanowione na światowym szczycie, zorganizowanym w 2000 roku w Paryżu. Podczas spotkania przyjęto Kartę Paryską, w której sygnatariusze zobowiązali się do stworzenia programów zapobiegania, diagnostyki i zwalczania chorób nowotworowych. Fundamentem tych rozwiązań jest m.in. ochrona praw pacjentów, zapewnienie odpowiedniego finansowania badań oraz leczenia, których w Polsce wciąż brakuje. Spot kampanii można obejrzeć tu - https://www.youtube.com/watch?v=LnUl0tkq9Cg

Kampania została przygotowana pro – bono we współpracy z agencją Ogilvy. Twórcą modelu postaci raka jest studio Platige Images, spot reżyserował Aliaksandr Sasha Kanavalau, a produkcję i postropodukcję przygotowały studia: Film Fiction, Orka oraz Cafe Ole. Kampanię mediowo wspiera TVN Media, AMS, BE Media, Ad Motion.