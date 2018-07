Dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia bez emoji. Nic dziwnego, w końcu wyrażają więcej niż tysiąc słów. Jesteście ciekawi, które z nich są najpopularniejsze w danym kraju? Wyjaśniamy. Dalsza część artykułu poniżej.

We wtorek 17 lipca obchodzimy Światowy Dzień Emoji. Zetknęli się z nimi wszyscy, którzy choć raz komunikowali się z innymi użytkownikami Internetu.“Do niektórych wyrażeń po prostu lepiej pasują obrazki niż tekst. Emoji stają się żartami zrozumiałymi tylko dla zainteresowanych, wchodzą do slangu, stają się częścią memów. Ulegają płynnym zmianom – tak samo jak język" - podkreśla Jennifer Daniel, która zajmuje się ich projektowaniem dla Google cytowana przez Google Blog Polska.Używamy ich, aby pokazać nasz smutek, zadowolenie. Wyrazić miłość czy oburzenie. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, które z nich są najpopularniejsze. Zgadniecie?Polacy, podobnie jak użytkownicy języka angielskiego i tureckiego najbardziej lubią emoji z całusem, Włosi i Rosjanie - buziaki, a Duńczycy, Szwedzi i Norwegowie uśmiechy. Użytkownicy wietnamskiego i tajskiego to fani ciemnych okularów, a francuskiego, portugalskiego i holenderskiego - serc. Wśród użytkowników hindi królują róże.