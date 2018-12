ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI! Wybieramy dziewczynkę i chłopca do świątecznego i sylwestrowego wydania Gazety Wrocławskiej!

CZEKAJĄ SUPERNAGRODY! KLIKNIJ I ZOBACZ SZCZEGÓŁY!

Tworzymy wielką świąteczną galerię dzieci z całego Dolnego Śląska. Spośród zgłoszonych dziewczynek i chłopców nasi Czytelnicy wybiorą te, które ozdobią świąteczne i sylwestrowe papierowe wydania Gazety Wrocławskiej. Na dzieciaki czeka mnóstwo niespodzianek i wspaniałe nagrody.

Dodatkowo zdjęcia maluchów, które w dolnośląskich powiatach zdobędą najwięcej głosów, ukażą się dodatku specjalnym do Gazety Wrocławskiej.

WAŻNE INFORMACJE I TERMINY

⇒ Świąteczne Gwiazdeczki wybierzemy w każdym z powiatów na Dolnym Śląsku,osobno w dwóch kategoriach: dziewczynka i chłopiec.

⇒ Głosowanie rozpocznie się w piątek, 23 listopada 2018 r. o godz. 12.00

⇒ Zdjęcia dzieci można przesłać do piątku, 30 listopada 2018 r.

⇒ Głosowanie będzie trwać do piątku, 14 grudnia 2018 r. do godz. 23:00