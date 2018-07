Coraz więcej Polaków decyduje się na zakup SUV-a, czyli samochodu łączącego cechy auta osobowego oraz terenówki. Nic dziwnego, w końcu to rozwiązanie idealne dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas, również na łonie natury. Już w lipcu w salonach BMW Inchcape Motor odbędzie się premiera nowego BMW X4, następcy SUV-a który wyznaczył nowe szlaki w swojej klasie.



Większa indywidualność, dynamika i innowacje – to trzy cechy charakteryzujące nowe BMW X4, które ma kontynuować sukces rozpoczęty przez pierwsze „Sports Activity Coupé” w segmencie premium klasy średniej.



Nowe BMW X4 demonstruje swój indywidualny charakter poprzez istotnie zwiększoną dynamikę jazdy, oryginalny, sportowy wygląd zewnętrzny, jeszcze bardziej szlachetne wnętrze premium oraz nowoczesne systemy wspomagające kierowcę i technologie komunikacyjne. Dynamiczny i ekstrawagancki charakter tego Sports Activity Coupé, podkreśla też rozszerzenie oferty o dwa modele BMW M Performance – nowe BMW X4 M40i oraz nowe BMW X4 M40d.



Nowa X4 jest większa i bardziej komfortowa - Zwiększona w stosunku do poprzedniego modelu o 81 do 4752 mm długość zewnętrzna, wydłużony o 54 do 2864 mm rozstaw osi, oraz zwiększona o 37 do 1918 mm szerokość i zmniejszona o 3 do 1621 mm wysokość dały w nowym BMW X4 dynamicznie wydłużone proporcje. Co ważne, pojazd zapewnia doskonałe warunki trakcyjne dzięki napędowi xDrive oraz rozkładowi masy na przednią i tylną oś w stosunku 50 : 50!



BMW X4 można już podziwiać w salonie Inchcape Wrocław przy Al. Karkonoskiej 61. Przedstawiciele Inchcape zachęcają również do jazd testowych. Formularz jazdy próbnej znajdziecie pod tym linkiem.